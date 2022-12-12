Каган Илья Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1935
Дочь: Николаева Майя Ильинична
Мать ребёнка: Каган Полина Лазаревна
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Алевтина Ильинична
Мать ребёнка: Каган Полина Лазаревна
Смерть
Неизвестно