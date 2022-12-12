Каган Илья Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каган Илья Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1935

Дочь: Николаева Майя Ильинична

Мать ребёнка: Каган Полина Лазаревна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Алевтина Ильинична

Мать ребёнка: Каган Полина Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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