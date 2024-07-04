Дикарева Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
По 1870

Муж: Дикарев Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Дикарева Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дикарев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Дикарев Иван Федорович

Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович

Смерть
После 1887

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