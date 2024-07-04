Дикарева Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
По 1870
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Дикарева Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Дикарев Федор Ефимович
Смерть
После 1887