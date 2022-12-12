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Гак Александра Ксенофонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Гак Евстигней Иванович

Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.

Дочь: Гак Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.

Дочь: Гак Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Иван Феодорович

Смерть
Неизвестно
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