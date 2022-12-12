Гак Александра Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.
Дочь: Гак Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.
Дочь: Гак Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гак Иван Феодорович
Смерть
Неизвестно