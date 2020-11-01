Мамедова (Калинина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедова (Калинина) Нина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.03.1938

Дата смерти

01.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.09.1962

Муж: Мамедов Эльдар Шамшадович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1963

Дочь: Шестакова Ирина Эльдаровна

Отец ребёнка: не указан

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1972

Сын: Мамедов Сергей Эльдарович

Отец ребёнка: Мамедов Эльдар Шамшадович

Смерть
01.11.2020
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