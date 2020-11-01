Мамедова (Калинина) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.03.1938
Дата смерти01.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1962
Рождение ребёнка
11.08.1963
Дочь: Шестакова Ирина Эльдаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1972
Сын: Мамедов Сергей Эльдарович
Отец ребёнка: Мамедов Эльдар Шамшадович
Смерть
01.11.2020