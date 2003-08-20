Афзалов Гамиль Гимазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афзалов Гамиль Гимазетдинович

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Место рождения

Такталачук, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1921

Дата смерти

20.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Такталачук, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1931 по 1937
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
С 1937 по 1938
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1940 по 1949
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
С 1964 по 2003
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.2003
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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