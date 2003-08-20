Афзалов Гамиль Гимазетдинович
Место рождения
Дата рождения23.05.1921
Дата смерти20.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1938
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Место жительства
С 1940 по 1949
Место жительства
С 1964 по 2003
Смерть
20.08.2003