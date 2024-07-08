Скрыкалова Лидия Александровна 11.02.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалова Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1910

Дата смерти

31.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910

Отец: Александр

Мать: Петрова Секлетея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыкалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Скрыкалов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Соколова (Скрыкалова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1938

Сын: Скрыкалов Николай Александрович

Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич

Смерть
31.08.1994

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