Скрыкалова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1910
Дата смерти31.08.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1910
Отец: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Скрыкалов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Соколова (Скрыкалова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1938
Сын: Скрыкалов Николай Александрович
Отец ребёнка: Скрыкалов Александр Васильевич
Смерть
31.08.1994