Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремей Никитин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Христина Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Никитин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Онисим Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Никитин
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евфимия Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Никитин
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анисия Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Никитин
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Никитин
Смерть
Неизвестно