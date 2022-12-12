Сорокин Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Сорокин Василий
Мать: Дарья
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 313 Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1721
Сын: Сорокин Иван Федоров
Мать ребёнка: Евфимья Никифорова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Евфимья Никифорова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Евфимья Никифорова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Степан Федоров
Мать ребёнка: Евфимья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимья Никифорова
Смерть
Неизвестно
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область