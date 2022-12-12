Сорокин Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Федор Васильев

Сорокин Федор Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Сорокин Василий

Мать: Дарья

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-1 Д. 313 Исповедные росписи церквей сел Ярославского уезда за 1740 год
Рождение ребёнка
1721

Сын: Сорокин Иван Федоров

Мать ребёнка: Евфимья Никифорова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Евфимья Никифорова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Евфимья Никифорова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Степан Федоров

Мать ребёнка: Евфимья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимья Никифорова

Смерть
Неизвестно
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close