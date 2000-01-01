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Чешуин Роман Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Чешуин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Чешуин Александр Романович

Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Чешуин Василий Романович

Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Багина Нина Романовна

Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Чешуина Елена Романовна

Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешуина Анна Титовна

Смерть
Неизвестно
пропал без вести в декабре 1941г.
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