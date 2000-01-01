Чешуин Роман Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Чешуин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Чешуин Александр Романович
Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Багина Нина Романовна
Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Чешуина Елена Романовна
Мать ребёнка: Чешуина Анна Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чешуина Анна Титовна
Смерть
Неизвестно
пропал без вести в декабре 1941г.