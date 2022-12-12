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Сарапулов Андрей Иванович

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Место рождения

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.10.1914 ст.

Дата смерти

08.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914 ст.

Отец: Сарапулов Иван Андреевич

Мать: Сарапулова Мария Ивановна

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.04.1934

Жена: Сарапулова Надежда Сергеевна

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарапулова Надежда Сергеевна

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1939

Дочь: Королёва Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Сарапулова Надежда Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.06.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: умер от ран
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