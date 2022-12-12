Сарапулов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.10.1914 ст.
Дата смерти08.06.1942
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914 ст.
Бракосочетание
12.04.1934
Рождение ребёнка
06.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарапулова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1939
Дочь: Королёва Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Сарапулова Надежда Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: умер от ран