Костьянова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Костьянов Константин Иванович
Отец ребёнка: Костьянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Костьянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Костьянов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Костьянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Костьянов Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Костьянов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Костьянов Моисей Иванович
Отец ребёнка: Костьянов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно