Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Ширшин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Ширшин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Ширшин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Ширшин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшин Яков

Смерть
Неизвестно
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