Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Ширшин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Ширшин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Ширшин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Ширшин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширшин Яков
Смерть
Неизвестно