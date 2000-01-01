Вагазов Алмас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагазов Алмас

Вагазов Алмас

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагазов Закир

Мать: Асия

Рождение ребёнка
1945

Сын: Вагазов Фарит

Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу

Рождение ребёнка
1946

Сын: Вагазов Вадим

Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу

Рождение ребёнка
1949

Сын: Вагазов Барый

Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу

Рождение ребёнка
1951

Сын: Вагазов Шафкат

Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагазов Гульсулу

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close