Вагазов Алмас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагазов Закир
Мать: Асия
Рождение ребёнка
1945
Сын: Вагазов Фарит
Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вагазов Вадим
Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу
Рождение ребёнка
1949
Сын: Вагазов Барый
Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу
Рождение ребёнка
1951
Сын: Вагазов Шафкат
Мать ребёнка: Вагазов Гульсулу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагазов Гульсулу
Смерть
Неизвестно