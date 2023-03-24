Белик (Андриенко) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик (Андриенко) Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974

Отец: Андриенко Сергей Иванович

Мать: Андриенко Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.2002

Сын: Белик Артём Александрович

Отец ребёнка: Белик Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белик Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Александр Владимирович

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