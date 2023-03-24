Белик (Андриенко) Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974
Рождение ребёнка
03.02.2002
Сын: Белик Артём Александрович
Отец ребёнка: Белик Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белик Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно