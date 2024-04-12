Саламатова (Дунина) Екатерина Кириллова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Саламатова Степанида Павлова
Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин
Усть-Кишерть, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Саламатова Агафья Павлова
Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно