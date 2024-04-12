Саламатова (Дунина) Екатерина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатова (Дунина) Екатерина Кириллова

Место рождения

Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасо-Барда, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Саламатова Степанида Павлова

Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Саламатов Сергей Павлов

Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Саламатов Леонтий Павлов

Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Саламатов Трифон Павлов

Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин

Усть-Кишерть, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Саламатова Агафья Павлова

Отец ребёнка: Саламатов Павел Никитин

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Павел Никитин

Смерть
Неизвестно
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