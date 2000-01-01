Мокрушина (Осинкина) Любовь Киприановна
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения17.09.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1869
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
30.09.1869
Пророко-Ильинская церковь
Бракосочетание
04.02.1891
Работа или профессия
Неизвестно