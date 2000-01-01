Мокрушина (Осинкина) Любовь Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Осинкина) Любовь Киприановна

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

17.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1869

Отец: Осинкин Киприан Кондратьевич

Мать: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
30.09.1869
Пророко-Ильинская церковь
Бракосочетание
04.02.1891

Муж: Мокрушин Пётр Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
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