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Лаас Валентина Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1951

Отец: Лаас Генрих Генрихович

Мать: Тарасова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.07.1973

Сын: Савеных Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Савеных Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1977

Сын: Савеных Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Савеных Тимофей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савеных Тимофей Васильевич

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