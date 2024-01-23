Лаас Валентина Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1951
Отец: Лаас Генрих Генрихович
Мать: Тарасова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.07.1973
Сын: Савеных Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Савеных Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1977
Сын: Савеных Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Савеных Тимофей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно