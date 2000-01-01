Вагазов Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагазов Ромель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара
Отец ребёнка: Вагазов Ромель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагазов Эрвин
Отец ребёнка: Вагазов Ромель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагазов Роман
Отец ребёнка: Вагазов Ромель