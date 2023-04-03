Мышляев Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1942
Сын: Мышляев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Мышляева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1945
Мать ребёнка: Мышляева Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышляева Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно