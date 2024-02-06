Петухова Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухова Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Элеанора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Мать ребёнка: Петухова Элеанора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Элеанора
Смерть
Неизвестно