Философова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.07.1788
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Философова) Марья Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
29.03.1795
Дочь: (Философова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ананьина (Философова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев