Философова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилософова Анна Васильева

Философова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.07.1788

Муж: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Философова) Марья Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
29.03.1795

Дочь: (Философова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ананьина (Философова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.