Гомова Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чабро Леонид
Мать: Гомова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомова Алина Николаевна
Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гомова Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно