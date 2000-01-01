Гомова Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомова Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чабро Леонид

Мать: Гомова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомова Алина Николаевна

Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гомова Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гомов Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Гомов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомов Николай Иванович

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