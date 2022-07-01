(Иванова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Неровная Нина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей

СССР, Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Нил Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иванов Андрей

Смерть
1942
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