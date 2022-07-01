(Иванова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Неровная Нина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей
СССР, Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Нил Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иванов Андрей
Смерть
1942