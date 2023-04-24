Моисеев Яков Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Яков Никонович

Моисеев Яков Никонович

Место рождения

Вилков, Михайловская станица, Хоперский округ

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Вилков, Михайловская станица, Хоперский округ
Бракосочетание
До 1894

Жена: Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.

Дочь: Моисеева Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна

Вилков, Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Татьяна Яковлевна Моисеева 10.01.1894 Вилков, ст. Михайловской казак Яков Никонович Моисеев - отец Вилков, ст. Михайловской казачья жена Татьяна Алексе... Показать все
Смерть
После 1894

Мы используем куки для улучшения работы сайта.