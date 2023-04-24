Моисеев Яков Никонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.
Дочь: Моисеева Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Татьяна Яковлевна Моисеева 10.01.1894 Вилков, ст. Михайловской казак Яков Никонович Моисеев - отец Вилков, ст. Михайловской казачья жена Татьяна Алексе... Показать все
Смерть
После 1894