Курдюкова (Глухова) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдюкова (Глухова) Марфа Тимофеевна

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Место рождения

(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Глухов Тимофей Дмитриевич

Мать: Глухова Надежда Лукинична

(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1873

Сын: Курдюков Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.11.1874

Сын: Курдюков Иван Петрович

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Курдюков Семён Петрович

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.07.1877

Дочь: Мария (старшая) Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
23.09.1878

Сын: Курдюков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранееСарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1880

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.02.1887

Дочь: Мария (средняя) Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.06.1888

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
02.10.1889

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.12.1890

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович

(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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