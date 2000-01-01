Курдюкова (Глухова) Марфа Тимофеевна
Место рождения(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Около 1852
(ранее д. Глухова, Мостовинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
31.10.1873
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
12.11.1874
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.07.1876
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.07.1877
Дочь: Мария (старшая) Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
23.09.1878
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранееСарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.03.1880
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.02.1887
Дочь: Мария (средняя) Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.06.1888
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
02.10.1889
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.12.1890
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Курдюков Пётр Онисимович
(ранее Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно