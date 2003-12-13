Кривошеев Николай Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Николай Аверьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1942

Дата смерти

13.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1942

Отец: не указан

Мать: Кривошеева Ульяна

Рождение ребёнка
25.01.1964

Сын: Кривошеев Николай Ниволаевич

Мать ребёнка: Кривошеева Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошеева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кривошеева Тамара Ивановна

Смерть
13.12.2003
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