Кривошеев Николай Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1942
Дата смерти13.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1942
Отец: не указан
Мать: Кривошеева Ульяна
Рождение ребёнка
25.01.1964
Сын: Кривошеев Николай Ниволаевич
Мать ребёнка: Кривошеева Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошеева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кривошеева Тамара Ивановна
Смерть
13.12.2003