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Константиновский Виктор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1893

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893

Отец: Константиновский Евдоким Петрович

Мать: Константиновская (Казакова) Мария Давыдовна

Отец - мещанин. Восприемники: Брат отца Венедикт Петрович Константиновский и двоюродная сестра младенца Ксенья Фёдоровна Константиновская
Бракосочетание
17.05.1919

Жена: Константиновская (Шестакова) Анастасия Фёдоровна

Томск, город Томск, Томская область
Поручители по жениху: сестра жениха Юлия Евдокимовна Носова (Константиновская) По невесте: гражданка г. Томск Фёкла Евстафьева Кузнецова
Смерть
После 1856
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
В 1956 проживал в г. Красноярске по ул. Урцкого 73 кв. 2.

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