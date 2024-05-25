Константиновский Виктор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1893
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893
Отец - мещанин. Восприемники: Брат отца Венедикт Петрович Константиновский и двоюродная сестра младенца Ксенья Фёдоровна Константиновская
Бракосочетание
17.05.1919
Томск, город Томск, Томская область
Поручители по жениху: сестра жениха Юлия Евдокимовна Носова (Константиновская) По невесте: гражданка г. Томск Фёкла Евстафьева Кузнецова
Смерть
После 1856
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
В 1956 проживал в г. Красноярске по ул. Урцкого 73 кв. 2.