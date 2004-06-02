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Ложкин Максим Олегович
Ложкин Максим Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Ложкин Олег Михайлович
1971 г.р.
Мать
Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2004
Отец:
Ложкин Олег Михайлович
Мать:
Ложкина-Субботина Ирина Анатольевна
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