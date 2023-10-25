Запорович Иосиф Францевич
Место рожденияПолоцкая губерния, Рыпинский уезд, гмина Чермин, дер Скубаль
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.1915
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запорович Францишек Станиславович
Полоцкая губерния, Рыпинский уезд, гмина Чермин, дер Скубаль
Военная служба
Неизвестно
4-й гренадерский Несвижский полк, Первая Мировая Война
Смерть
04.07.1915
д. Кадлубек, д. Янов, д. Елионек, д. Ржечнев, д. Явор Солецкий Радомской губ., Первая мировая война