Дятел Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДятел Иван Андреевич

Дятел Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1977

Дочь: Демьянова (Дятел) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Сын: Дятел Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.