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Неяглов Яков Яковлевич

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
1935
Котлас, Котлас, Архангельская область
Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата поступления на службу: __.__.1935 Воинское звание: лейтенант Дата окончания службы:... Показать все
Бракосочетание
Около 1940

Жена: Неяглова Клавдия Михайловна

Бандино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Захоронение (военное)
1944
Пампали, Pampāļu pagasts, Saldus novads
Поименный список захоронения Воинское звание: лейтенант Страна захоронения: Латвия Регион захоронения: Салдусский р-н Место захоронения: Пампалю вол., п. Пампали Захоронение: 85951359 https://mega.nz... Показать все
Пропал без вести (военное)
Около 15.03.1944
Приказ об исключении из списков Дата рождения: __.__.1915 Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: Котласское военное училище Дата выбытия: __.03.1944 Причина выбытия: пропал без вести http... Показать все

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