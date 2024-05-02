Неяглов Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1915
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Военная служба
1935
Котлас, Котлас, Архангельская область
Учетно-послужная картотека Дата рождения: __.__.1915 Место рождения: Горьковская обл., Павловский р-н, д. Кряжи Дата поступления на службу: __.__.1935 Воинское звание: лейтенант Дата окончания службы:... Показать все
Бракосочетание
Около 1940
Бандино, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Захоронение (военное)
1944
Пампали, Pampāļu pagasts, Saldus novads
Поименный список захоронения Воинское звание: лейтенант Страна захоронения: Латвия Регион захоронения: Салдусский р-н Место захоронения: Пампалю вол., п. Пампали Захоронение: 85951359 https://mega.nz... Показать все
Пропал без вести (военное)
Около 15.03.1944
Приказ об исключении из списков Дата рождения: __.__.1915 Воинское звание: лейтенант Последнее место службы: Котласское военное училище Дата выбытия: __.03.1944 Причина выбытия: пропал без вести http... Показать все