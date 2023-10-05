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Вавилова Прасковья Вавиловна

Место рождения

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Феоктист Саввич

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Феоктистова Марфа Феоктистовна

Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Феоктистова Феврония Феоктистовна

Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Феоктистов Евтроп (Антроп) Феоктистович

Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич

Александровское, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1783

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