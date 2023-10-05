Вавилова Прасковья Вавиловна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Феоктистова Марфа Феоктистовна
Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Феоктистова Феврония Феоктистовна
Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Феоктистов Евтроп (Антроп) Феоктистович
Отец ребёнка: Савин Феоктист Саввич
Смерть
После 1783