Осетрова (Жукова) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1928
Дата смерти30.01.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1928
Отец: Жуков Семён
Мать: Жукова Александра
Рождение ребёнка
16.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осетров Николай Афанасьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осетров Николай Афанасьевич
Смерть
30.01.2014
Похороны
Неизвестно
Княжево, Егорьевск, Московская область