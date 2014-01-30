Осетрова (Жукова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова (Жукова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1928

Дата смерти

30.01.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1928

Отец: Жуков Семён

Мать: Жукова Александра

Рождение ребёнка
16.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осетров Николай Афанасьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осетров Николай Афанасьевич

Смерть
30.01.2014
Похороны
Неизвестно
Княжево, Егорьевск, Московская область
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