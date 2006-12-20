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Архипов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

02.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Архипов (терёхин) Василий Сергеевич

Мать: Архипова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
06.05.1956

Дочь: Назарова Нина Александровна

Мать ребёнка: Архипова Маргарита Яковлевна

Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
17.05.1961

Сын: Архипов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Архипова Маргарита Яковлевна

Грозный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Маргарита Яковлевна

Смерть
02.03.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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