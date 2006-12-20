Архипов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти02.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Рождение ребёнка
06.05.1956
Дочь: Назарова Нина Александровна
Мать ребёнка: Архипова Маргарита Яковлевна
Бочиха, Сосновского района, Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
17.05.1961
Сын: Архипов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Архипова Маргарита Яковлевна
Грозный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1994
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область