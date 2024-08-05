Анна Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Трофимова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Трофимов Василий Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Трофимов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Трофимова) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
29.09.1882
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: (Трофимова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно