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Анна Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Трофимова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Трофимов Василий Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Трофимов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Трофимова) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1882

Сын: Трофимов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: (Трофимова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Трофимов Павел Григорьевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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