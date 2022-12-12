Захаров Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838 ст.
Отец: Захаров Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1856 ст.
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно