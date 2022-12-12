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Захаров Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838 ст.

Отец: Захаров Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1856 ст.

Сын: Захаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Екатерина Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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