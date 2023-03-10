Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Салеев Алексей Иванович
Салеев Алексей Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
05.05.1884
Пол
Мужской
Отец
Солеев Иван Никифорович
1858 г.р.
Мать
Солеева ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Солеев Иван Никифорович
Мать:
Солеева ?
Смерть
05.05.1884
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия