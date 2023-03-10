Салеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салеев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

05.05.1884

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Солеев Иван Никифорович

Мать: Солеева ?

Смерть
05.05.1884
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