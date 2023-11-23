Зайцева Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Зайцев Петр Иванов
Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Зайцева) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев
ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
Неизвестно