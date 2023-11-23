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Зайцева Марфа Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зайцев Петр Иванов

Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Зайцева) Федосья Иванова

Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зайцев Василий Иванов

Отец ребёнка: Зайцев Иван Сергеев

ЦИАМ ф.184 опись 10 д.2225 Подворовая перепись селений Московского уезда 1869-1871гг Марфино №36 Вдова Матрена Ивановна Царева 53 Дети ее: Сергей Федоров 22 словолитчик в Москве ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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