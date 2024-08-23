Немов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти26.07.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Немова) Анисья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Немов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.07.1858