Немов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

26.07.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Немова) Анисья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Немов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.07.1858
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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