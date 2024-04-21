Лисовский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисовский Григорий

Лисовский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослякова (Лисовская) Клавдия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Лисовская) Прасковья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева (Лисовская) Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.