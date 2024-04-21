Лисовский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисовский Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослякова (Лисовская) Клавдия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Лисовская) Прасковья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахарева (Лисовская) Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно