Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888
Отец: Смирнов Яков Васильев
Мать: Смирнова Мария Егорова
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
22.02.1911
Сын: Агафонов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.10.1913
Дочь: Смирнова (Агафонова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно