Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна 18.08.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Агафонова (Смирнова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1888

Отец: Смирнов Яков Васильев

Мать: Смирнова Мария Егорова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1911

Сын: Агафонов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1913

Дочь: Смирнова (Агафонова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Кудряшова (Агафонова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.