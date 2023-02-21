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Осипова Екатерина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Осипов Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
12.01.1836

Сын: Осипов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
1857

Сын: Осипов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Роман Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Гаврило Иванович

Смерть
1860
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