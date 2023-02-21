Осипова Екатерина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
12.01.1836
Сын: Осипов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Осипов Гаврило Иванович
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1860