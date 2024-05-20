Колодяжный Аким Никифорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолодяжный Аким Никифорович

Колодяжный Аким Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1919

Сын: Колодяжный Дмитрий Акимович

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Щербаков Прохор Иванович С? Агриппина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.