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Кустов Евгений Данилович

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Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.08.1937

Дата смерти

21.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1937

Отец: Кустов Данило Абросимович

Мать: Кустова Александра Андреевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
21.08.2002
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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