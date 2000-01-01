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Алименко Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Алименко Федор Ильич

Мать: Алименко Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алименко Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алименко Васса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алименко Васса Ивановна

Смерть
1985
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