Алименко Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Алименко Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алименко Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алименко Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алименко Васса Ивановна
Смерть
1985