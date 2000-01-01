Ефимова (Емельянова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Емельянова) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Емельянов Егор Степанович

Мать: не указана

Смерть
1992
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