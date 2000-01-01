Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ефимова (Емельянова) Нина Егоровна
Ефимова (Емельянова) Нина Егоровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1992
Пол
Женский
Отец
Емельянов Егор Степанович
Около 1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Емельянов Егор Степанович
Мать: не указана
Смерть
1992
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия