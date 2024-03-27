Хисямов Абдулхай Азизович
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Хисяметдинов Абдулазиз
Мать: Мяймуня
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алимя
д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно