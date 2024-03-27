Хисямов Абдулхай Азизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисямов Абдулхай Азизович

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Хисяметдинов Абдулазиз

Мать: Мяймуня

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

д.Суук-Су Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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