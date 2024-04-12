Давыдова Татьяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Татьяна Семенова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Тарасова

Отец ребёнка: Давыдов Тарас Яковлев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Тарас Яковлев

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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