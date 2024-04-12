Давыдова Татьяна Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Тарасова
Отец ребёнка: Давыдов Тарас Яковлев
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино