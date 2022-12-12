Шубинова (Молчанова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубинова (Молчанова) Анна Ивановна

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Место рождения

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

02.12.1898

Дата смерти

26.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Хазова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Шубинов Николай Дмитриевич

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубинов Николай Дмитриевич

Смерть
26.06.1991
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область
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