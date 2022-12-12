Шубинова (Молчанова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.12.1898
Дата смерти26.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Хазова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Шубинов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1991
Чистые Боры, Буйский муниципальный район, Костромская область