Муллин Тимофей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Муллин Григорий Кузьмич
Мать: Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Герасимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Муллина Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Наталья Герасимовна
Смерть
Неизвестно